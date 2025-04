Giudice sportivo: stagione finita per Bongiorni del Tau dopo squalifica

Mano pesante del giudice sportivo per il Tau. Ha lasciato strascichi l’ultima partita con il Tuttocuoio. Stagione finita, per squalifica, per l’attaccante Bongiorni che ha pagato l’espulsione a fine primo tempo con tre giornate di stop: sugli sviluppi di un corner e, prima che partisse il tiro dalla bandierina, cercava di prendere posizione in area piccola, spingendosi con un difensore del team di Ponte a Egola. Scena per la verità comune in tutte le categorie.

Al 38’ del primo tempo l’arbitro, Angelo di Marsala, veniva richiamato dall’assistente lato panchine, sul fronte opposto della tribuna, Sperati di Nichelino: rapido conciliabolo con il direttore di gara e rosso diretto per il giocatore amaranto. Si pensava ad un paio di turni, invece ne sono arrivati tre e mancano soltanto due sfide al termine: Bongiorni, dunque, salterà la trasferta di domenica a Piacenza, l’ultimo turno di regular season con la Pistoiese e la prima dei play-off.

Quattro turni, addirittura, ad Anichini, componente della panchina. Qui, ovviamente, per proteste.

Massimo Stefanini