Giudice sportivo. Torneo under 19, otto turni a giovane dell’Aurora Treia

Mano pesante del giudice sportivo con Afan Beluli squalificato per otto turni il giocatore dell’under 19 dell’Aurora Treia. "A fine gara – si legge nella motivazione – ha tenuto una condotta gravemente irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro, colpendolo con una pallonata sulla gamba. L’arbitro riferisce che nonostante la volontarietà del gesto da parte del calciatore, questo non era diretto a produrgli una lesione personale".

Ma anche a Civitanova è successo un fatto grave di cui si occuperà la procura federale nella partita, sempre dell’under 19, tra la Civitanovese e il Grottammare. "È stato rilevato – si legge – al referto arbitrale che al termine della gara, mentre l’arbitro si trovava all’interno dello spogliatoio, un dirigente della società Grottammare dichiarava di essere stato colpito con una stampella da alcuni tesserati avversari. Dalla dichiarazione allegata al referto si legge che nel tentativo di evitare lo scontro tra tesserati, il dirigente viene picchiato con una stampella. Il direttore di gara precisa di non aver assistito personalmente all’episodio in quanto era all’interno dello spogliatoio. Così al fine di individuare i responsabili della suddetta condotta, si inviano gli atti alla Procura Federale affinché svolga le opportune indagini".

Nel campionato di Eccellenza squalificato fino al 5 novembre Antonio Ceccarini, allenatore dell’Urbania. Innvece nel campionato di Promozione sono stati squalificati per una giornata Dutto della Settempeda e Romanski del Casette Verdini.

In Prima categoria, due gare di squalifica a Cappelletti (Cluentina), Traore (Elite Tolentino), Petrucci (Falcor), Postacchini (V. Santa Maria Apparente). Un turno: Capenti (Appignanese), Binanti (Folgore), Pancotto (Montecosaro).