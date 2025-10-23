Giudice sportivo. Un turno a Pedrini del Matelica. Reclamo del Porto Potenza

La Civitanopvese perde Handzic e Cahais, rispettivamente per due e una giornata. Ecco le decisioni del giudice sportivo. Eccellenza. Due turni: Handzic (Civitanovese). Un turno: Cahais (Civitanovese), Pedrini (Matelica). Comminata una multa di 150 euro al Montefano "in quanto – si legge nella motivazione – la tifoseria ha rivolto durante la gara espressioni offensive alla terna arbitrale". Promozione. Due turni: Pietropaolo (Castel di Lama). Inflitta una multa di 150 euro alla Settempeda "perché – si legge nella motivazione – la tifoseria, nel secondo tempo, ha rivolto all’arbitro e al suo assistente espressioni irriguardose ed intimidatorie". Il giudice ha comminato una multa di 100 euro all’Elpidiense Cascinare "perché la tifoseria nel secondo tempo ha rivolto all’arbitro espressioni irriguardose". In Prima categoria il Porto Potenza ha preannunciato reclamo sulla partita disputata contro la Folgore Castelraimondo. Il giudice ha fermato per due turni Zira (Falcor Pinturetta). Un turno: Quinzi (Montecosaro), Morresi (Santa Maria Apparente). Comminata una multa di 80 euro al Montecosaro "in quanto la propria tifoseria, durante la gara, ha rivolto all’arbitro espressioni irriguardose".