Giulio Donati guarda al futuro: "Il Ravenna ora pensa all’Arezzo"
Il difensore giallorosso: "Sarà uno scontro diretto. Le proteste della Samb? Giusti i fischi arbitrali"
Giulio Donati è stato ancora una volta uno dei gladiatori giallorossi. Nella vittoriosa battaglia del Riviera delle Palme, ha fatto valere muscoli e tecnica. Donati, che peso specifico ha la vittoria di San Benedetto del Tronto? "È una vittoria importante, ma come tutte le altre. Se vogliamo fare qualcosa di bello, dobbiamo dare continuità a questa serie di 7 vittorie e quindi non dobbiamo sottovalutare nessun avversario. Ecco perché la testa è già all’Arezzo".
Cos’è successo al fischio finale? "Quando una squadra come la Samb perde in casa una partita così combattuta e tesa, è normale che affiori un po’ di nervosismo, soprattutto a caldo, dove la reazione magari non è tanto lucida".
Dagli spalti è sembrata una autentica battaglia. Dal campo qual è stata la percezione? "È stata una partita con una soglia emotiva molto alta, giocata contro avversari di temperamento. Mi è piaciuta la compattezza di personalità che ha evidenziato il Ravenna, reggendo i duelli a livello fisico e mentale". È questo il clima che si respira in serie A e in serie B? "No! In C c’è mancanza di rispetto, troppe parole e pochi fatti. Questo si trasforma in nervosismo e in comportamenti sbagliati, che poi si trascinano anche fuori dal campo".
Le cronache marchigiane hanno criticato molto l’operato dell’arbitro. Come giudica gli episodi ‘incriminati’? "Sugli episodi chiave, l’arbitro non ha sbagliato. È andato anche a rivederli. Sicuramente il rigore non c’era, perché, a prescindere dalla valutazione che ognuno può avere del contatto tra Tenkorang e Eusebi, era comunque fuori dall’area, quindi al massimo ci sarebbe stata una punizione. È poi assolutamente da annullare il gol loro, visto che il portiere aveva la palla in mano, bloccata con entrambe le mani, e gli è stata tolta, sbattendo sul giocatore avversario".
Perché la vittoria del Ravenna è stata meritata? "Perché abbiamo creato tanto e perché, nella ripresa, siamo stati molto bravi a difendere e a rendere un più sterile il loro attacco".
Con quale grado di carica e di autostima arrivate al match di domenica contro l’Arezzo? "La squadra sta prendendo consapevolezza dei propri mezzi. Ci stiamo conoscendo e, adesso, più che l’autostima, la cosa importante è crederci e rimanere con i piedi per terra. Abbiamo iniziato a pensare subito all’Arezzo. Ma, in generale, cercheremo di giocarcela fino ai momenti decisivi, verso primavera".
La sfida al vertice contro i toscani, sarà decisiva, importante o ininfluente nell’economia dell’esito finale della stagione? "È uno scontro diretto. Dovessimo vincere però, non cambierebbe niente. Così come, se dovesse arrivare un risultato negativo, non ci dovremmo abbattere".
Roberto Romin
