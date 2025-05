Giulio Pastecchia: Bilancio positivo per il settore giovanile del Ravenna

Agli sgoccioli della stagione, Giulio Pastecchia, al debutto come responsabile del settore giovanile giallorosso, ha fatto un primo bilancio.

Pastecchia com’è andata? "È stata un’annata positiva e formativa. Ravenna è una piazza che ha storia, passione e respira calcio. È una sfida stimolante".

Su quali obbiettivi ha focalizzato il lavoro? "Abbiamo individuato due macro-obiettivi: il rafforzamento dell’ambiente interno, introducendo una metodologia nuova, e il rilancio del rapporto col territorio, puntando sul dialogo con le società vicine".

Che ambiente ha trovato a Ravenna? "Ci sono realtà ben strutturate e storicamente solide, ma il nostro focus, fin da subito, è stato su di noi, su ciò che siamo e su ciò che vogliamo diventare. Non possiamo e non dobbiamo rincorrere modelli esterni".

Quali sono le maggiori soddisfazioni? "Il percorso di crescita, tangibile, dei ragazzi. Abbiamo introdotto un nuovo approccio metodologico, più professionale. I ragazzi sono più consapevoli, motivati e coinvolti. Le tante convocazioni in rappresentative provinciali e regionali, la partecipazione di alcuni ragazzi al Torneo delle Regioni in Sicilia, come Magnosi, Venturi, Tesselli e Cortesi, sono segnali importanti".

Quali invece le criticità? "Le strutture, che non ci permettono di competere con club più strutturati, come Cesena, Bologna o Spal".

C’è qualche talento che potrebbe affacciarsi presto alla prima squadra? "L’obiettivo è portare più ragazzi del nostro vivaio in ‘prima squadra’. Il talento è solo una parte, sicuramente importante, che va coltivata. Servono però impegno, cultura dell’allenamento, consapevolezza dei propri mezzi e voglia di migliorarsi giornalmente. Alcuni ragazzi mostrano queste caratteristiche e, se continuano su questa strada, potranno togliersi grandi soddisfazioni".

Su cosa lavorate per la prossima stagione? "Strutture e formazione. Sul primo aspetto, la società è già al lavoro per programmare interventi concreti. Sul fronte della formazione interna, vogliamo allargare gli staff e offrire continue competenze ai ragazzi".

Sul ‘senso di appartenenza’, come ha risposto il settore giovanile giallorosso? "L’attaccamento alla maglia è cresciuto, insieme alla professionalità. Lo vediamo quando i ragazzi partecipano numerosi alle partite casalinghe, accompagnano i giocatori in campo, indossano con orgoglio la divisa sociale".