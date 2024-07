Giustarini lascia la casacca biancorossa. Raggiunto l’accordo con la Sanremese

Manuele Giustarini indosserà la maglia della Sanremese. E’ stata la stessa società ligure a dare l’annuncio ufficiale dell’accordo raggiunto per la prossima stagione. L’attaccante quindi lascia il Grosseto. Nato il 26 agosto 1994 a Grosseto, Giustarini è una seconda punta di grande esperienza e qualità; è reduce dalla vittoria nei play off del girone E di serie D con la maglia del Grosseto. Nella sua carriera ha totalizzato oltre 200 presenze in D, con 56 reti e 17 assist. Ha vestito le maglie di Budoni, Pianese, Flaminia, Montevarchi, Follonica Gavorrano, Pistoiese, Tau Altopascio e appunto Grosseto. È andato due volte in doppia cifra con Montevarchi e Follonica Gavorrano e ha vinto due campionati e una coppa Italia di serie D. "La trattativa con la Sanremese si è conclusa rapidamente – dice Giustarini –. Avevo voglia di cambiare aria per trovare nuovi stimoli. Le aspettative per questa avventura sono alte e non vedo l’ora di iniziare. Ho avuto la fortuna di parlare con il presidente e il direttore sportivo che hanno voluto conoscermi, capire che persona sono e mi hanno fatto un’ottima impressione".