Giusti: "Il Montevarchi può volare con i baby"

di Giustino Bonci

Si ricomincia. Stamani Simone Marmorini suonerà l’adunata e dalle 10 il nuovo si lascerà alle spalle la pausa di 72 ore per il Ferragosto e inizierà la marcia verso l’esordio di domenica 31 in Coppa Italia con il San Donato Tavarnelle al Brilli Peri. Un primo turno in gara secca che, salvo cambiamenti di orario concessi dalla Lega Dilettanti, è fissato alle 15. In caso di parità al novantesimo il regolamento prevede subito i calcio di rigori. Tra due giorni, intanto, con fischio d’avvio alle 18, i rossoblù affronteranno il quarto test amichevole ospitando al Comunale di via Gramsci la Primavera dell’Empoli. Fin qui, tenendo conto della condizione in divenire e dell’intesa ancora da affinare, il bilancio degli aquilotti è positivo, come ha sottolineato il portiere Andrea Giusti, capitano ventottenne di una "rosa" dall’età media giovanissima.

"E’ vero, siamo un gruppo con tanti under – ha affermato l’estremo difensore rientrato in Valdarno dal Siena – ma l’entusiasmo, l’ambizione e lo spirito mi sembrano ottimi anche se dobbiamo logicamente crescere e migliorare. Toccherà a noi più grandi dal punto di vista anagrafico far comprendere ai ragazzi l’importanza e la fortuna di giocare con la maglia dell’Aquila 1902, dando loro consigli utili ad acquisire la mentalità giusta in vista di una stagione impegnativa e che ci metterà tutti alla prova". Non è la prima volta che Giusti porta al braccio la fascia di leader dello spogliatoio e in passato l’ha indossata nelle due precedenti parentesi del 2020 in Interregionale e del 2022 in C alternandosi con Amatucci. Pupillo di Roberto Malotti, in carriera il ‘97 nativo di Prato ha difeso anche i pali del San Donato nel torneo di Serie D 2018-2019: "Con il Grassina – ha concluso Giusti – sebbene fosse un’amichevole volevamo andare oltre il 2-2 e vincere per ringraziare i tanti sportivi che erano venuti a vederci alla vigilia di Ferragosto".

Con la ripresa della preparazione Marmorini e lo staff valuteranno anche le condizioni degli assenti per infortunio nella partita di giovedì. Lo stopper Leo Francalanci, bloccato da un fastidio muscolare accusato nelle battute iniziali del ritiro, è ancora ai box e si erano fermati più di recente il mediano ex Sangiovannese Duccio Nannini e l’attaccante Tommaso Bocci, che aveva impressionato per la facilità di trovare la porta nelle uscite con Fiorentina Under 20 e Pianese. Ultima nota sugli abbonamenti. A conferma delle buone senzazioni della piazza, sono già state sottoscritte, rinnovando la fiducia riservata agli aquilotti l’anno passato, oltre 250 tessere Fidelity.