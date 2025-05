Gli altri. Il San Donato ha confermato mister Bonuccelli

Le società che hanno già chiuso la stagione, si stanno muovendo in vista della prossima: giorno dopo giorno i diversi club stanno facendo annunci ufficiali inerenti il campionato 2025/2026. E’ adesso, del resto, il momento di gettare le basi. Il San Donato Tavarnelle, proprio ieri ha comunicato la prosecuzione del rapporto con Vitaliano Bonuccelli. "L’allenatore giallo blu – si legge nella nota –, dopo aver ottenuto l’obiettivo stagionale, è stato fermamente confermato da parte della società, già a lavoro per costruire la rosa". Il Grosseto ha parlato per voce del direttore generale Filippo Vetrini, nel corso di una conferenza stampa. "Di questa disgraziata stagione – le sue parole – ricordo con soddisfazione il ritorno da Siena, la gioia della gente. Dopo qualcosa si è rotto e il girone di ritorno è stato un’agonia. L’obiettivo, adesso, è costruire un Grosseto che faccia sognare: le conferme saranno poche, Consonni non rimarrà, Francesco Lamioni sarà il presidente". Per il Follonica Gavorrano, pur ancora impegnato, incredibilmente, ai play out, ha parlato il presidente Mansi, annunciando la separazione con il direttore Giovannini: stroncata, quindi, ogni possibilità di vedere Paolo Indiani alla guida della squadra.