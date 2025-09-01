Gli altri risultati: netto 4-1 del Castelnuovo Garfagnana sul Viareggio. Fratres Perignano, sei schiaffi al Pro Livorno

Dalla prima giornata di Coppa Italia di ieri potrebbero anche emergere i primi rapporti di forza in vista dell’inizio del campionato, anche se si tratta della prima uscita stagionale. In quest’ottica, partendo dalla Coppa Italia di Eccellenza, si segnala il rotondo 6-0 con cui il Fratres Perignano ha annichilito a domicilio la Pro Livorno Sorgenti, in un match arbitrato dall’arbitro Andrea Baldasseroni della sezione di Pistoia. Vittorie rotonde anche per Sansovino e Castelnuovo Garfagnana, che hanno battuto per 4-1 rispettivamente il Baldaccio Bruni ed il Viareggio. La Rondinella Marzocco ha espugnato il campo del Montespertoli (2-0) mentre il Valentino Mazzola ha sconfitto l’Asta per 3-0. Vincono anche Lastrigiana (2-1 sul Signa) Sangiovannese (2-0 sulla Castigliones) e Sporting Cencina (1-0 sul terreno di gioco del Belvedere). Battuta d’arresto per la Zenith Prato retrocessa dalla Serie D, considerando che la Real Cerretese ha vinto per 1-0.

Passando invece alla Coppa Italia di Promozione e focalizzandoci sulle rivali delle società di Pistoia e provincia, Settimello e Pietrasanta hanno conqusitato un successo per 2-1 rispettivamente contro l’Urbino Taccola e lo Jolo. Il Firenze Ovest può festeggiare dopo l’1-0 sul Barberino Tavarnelle, mentre San Marco Avenza e Forte dei Marmi hanno pareggiato. Alzando lo sguardo anche agli altri gironi, il risultato più rotondo è stato indubbiamente quello fatto registrare dalla Sinalunghese, giustiziere del Pienza con un 7-1 che non lascia spazio a repliche (ipotecando una buona fetta di qualificazione al secondo turno). Idem dicesi per il Mobilieri Ponsacco, reduce da un 6-0 di stampo tennistico sul Castiglioncello. Non c’è tempo per festeggiare né per recriminare, ad ogni modo: domenica prossima prenderà infatti il via la seconda giornata di coppa, che farà da preambolo alla prima di campionato del 14 settembre.

g. fio.