Gli anticipi. A Casalgrande e Bagnolo conoscono solo la sconfitta

Ben dieci anticipi si sono svolti ieri tra i dilettanti, dalla Promozione alla Terza categoria.

Partiamo dalla Promozione: nel girone A perde 2-0 la Bagnolese sul campo del San Secondo. Tre sconfitte su tre per i rossoblù, caduti sotto i colpi di Azzali e Ghidone (rigore).

Nel girone B sconfitta anche Casalgrande: 1-2 casalingo con la Virtus Camposanto. E così sono 4 sconfitte su 4. Inutile il vantaggio illusorio di Malavasi a fronte della rimonta modenese, maturata nel secondo tempo, col rigore di Tammaro e con Acanfora.

In Prima categoria doppio anticipo nel girone C. Solo 1-1 tra Povigliese (Galasso) e Virtus Libertas (Mendicino), mentre tonda la vittoria del Novellara col 2-0 sul Campogalliano firmato dalla doppietta di Pivetti.

Tre le gare disputate in Seconda categoria. Nel girone B sconfitta di misura del Levante: vince per 1-0 lo Sport Club Mezzani con la rete di Pini. Nel girone D divertente 2-2 tra Carpineti e Sporting Cavriago. Gli ospiti si erano portati avanti con la doppietta di Redeghieri, e negli ultimi dieci minuti rimonta appenninica con Falbo (80) e col rigore al 90’ di Caputo. Nel girone F sconfitta interna del Roteglia: vince il Pavullo per 1-0 col gol di Belba. Tre anche le partite giocate ieri in Terza categoria. Nel girone A gli Amici di Davide vincono 1-0 con gol di Gaspari a Casina contro l’Under 21 locale. Festival del gol tra Plaza di Montecchio e Puianello, con quest’ultimi che hanno vinto addirittura per 5-3. Gol decisivi di Reggiani (doppietta), Menozzi, Coly e Gallinari. Per la Plaza doppietta di Busanelli e gol di Catania. Nel girone B, vince per 2-0 l’Aics Guastalla. Ferrari e Gareri regolano il Fogliano, e per la compagine della Bassa ecco la seconda vittoria su due gare.

g.m.