Gli anticipi. Atletic Cdr troppo forte per il Vezzano. Colpaccio del Quattro Castella a Cavriago

Nulla da fare per il Vezzano (Promozione, girone B): l’Atletic Cdr Mutina ha fatto valere il maggior potenziale e ha vinto 4-1. Vezzano fermo a 12 punti in 13ª piazza, in attesa dei match di oggi. Ieri a segno: Gollini due volte, Gualdi e Panzanato, mentre per i reggiani gol della bandiera al 90’ di Spadacini. In Prima, girone B, colpaccio esterno del Quattro Castella: 3-1 sul Celtic Cavriago. I matildici (Panaro su rigore, poi per il Celtic pari di Pettenati, e negli ultimi minuti decisivi Berselli e Gatta) salgono a 16 punti e mettono nel mirino il trenino dei playoff. I ragazzi di Cavriago sempre terzultimi.

Nel girone C prima sconfitta casalinga in campionato per il Daino Santa Croce: ha esultato, con un 2-1, la Vis San Prospero (decisivi Ivashko e Del Villano; per il Daino un rigore di Magnanini).

Il derby reggiano di Seconda (girone B) se lo aggiudica il Calerno: 1-0 che basta col Levante. Virtus Calerno che si rilancia per le zone alte: Brugnano è stato l’uomo partita. Nel girone D Sporting Cavriago-Montecavolo finita 2-3 per i bianconeri: Benassi (due volte, uno su rigore) e Grossi determinanti, inutili gli acuti di Manvilli e Bonilauri per lo Sporting.

Nel girone E tonfo molto pesante del Fellegara, sconfitto in trasferta 4-1 dal Fox Junior Serramazzoni. Per i reggiani marcatura di Vargas; per i locali Baldoni (doppietta) e gioia anche per Magnani e Neri. Fellegara fermo a quota 12 punti. Infine, la Terza categoria (girone A): corsaro lo Sporting Tre Croci che sale a 14 punti. Vincente 2-1 sul campo di un Fogliano che ne ha perse cinque su nove. Gol di Paterlini e Iacovino, che hanno rimontato il vantaggio del Fogliano con Paganelli.