Gli anticipi: cinque successi in altrettante gare tra campionato e Coppa per la squadra di Sarnelli. La Vianese conosce solo la parola vittoria. Il Bibbiano raggiunge il pareggio al fotofinish

Ecco come sono andati i nove anticipi di ieri dei dilettanti. Conosce solo la vittoria la Vianese (Eccellenza): 2-0 sulla neopromossa Atletic Cdr Mutina e tre vittorie su tre, che aggiunte alle due di Coppa fanno cinque su cinque stagionali. Le reti, in quel di Carpineti (in attesa del completamento del manto sintetico al comunale di Viano): Cortesi su tap in al 33’ e Bertetti con un tocco letale al 90’.

Buono anche il bottino ottenuto dalle reggiane in Promozione negli anticipi: una vittoria e due pari. Nel girone A finisce 2-2 tra Bibbiano/San Polo e Gotico Garibaldina, col Bibbiano che ha trovato il punto soltanto al 95’ col gol di Carlini. Prima Rozzi aveva risposto (59’) a Makaya (45’), ma i piacentini avevano trovato il 2-1 al 68’ con Storchi. Poi, come detto, Carlini regala il punto ai suoi allo scadere. Nel girone B netta vittoria della Virtus Correggio sulla Pieve Nonantola: 3-1 con firme di Benevelli (2’ e 78’) e Guidetti (59’). Inutile per i modenesi Davitti al minuto 81. Solo zero a zero per lo Sporting Scandiano sul campo del Montombraro: in ogni caso i rossoblù restano imbattuti dopo tre turni, e soprattutto non hanno ancora subito reti.

Cinque anticipi hanno dato il via ai campionati di Seconda e Terza. In Seconda, girone B, buona la prima per la Virtus Calerno. Vittoria per 2-0 sul campo del San Leo con gol di Boni (rigore al 28’) e Parracino (49’). Nel girone D esordio vincente per l’Atletic Progetto Montagna: sul sintetico di Castelnovo Monti ecco il 2-1 sugli Original Celtic Bhoys, che avevano trovato il vantaggio al 27’ con Boukal. Poi rimonta bismantovina con Ruggi al 55’ e Cilloni al 71’.

Chiudiamo con la Terza: nel girone A 2-0 del Coviolo sulla Reggio Calcio. Hanno firmato le due reti Pellicciari (20’) e Cerrelli (40’). Due gare disputate nel girone B: 2-1 della Gualtierese sul Quadrifoglio (decisivo Cavaliere con una doppietta) e 3-0 della Polisportiva Aics Guastalla sul campo del Montecchio Under 21, con gol di Kpalobi (20’), Limani (22’) e Ferrari (55’).