Gli anticipi di ieri. Lo Sporting bastona il Castellarano. A Reggiolo torna il sereno: domato il Guastalla

Lo Sporting Scandiano con una rete per tempo si aggiudica il derby col Castellarano. Un due a zero firmato Corrente (33’) e Turrini (89’) che proietta i rossoblù all’ottavo posto del girone B di Promozione con 24 punti, in attesa delle gare di oggi. Castellarano sconfitto e che resta a 25 punti. Vittoria anche per il Reggiolo nel girone C di Prima categoria. Ritorna alla vittoria che mancava dall’ultimo turno di ottobre. Un 2-1 sul Guastalla che porta i biancorossi, con 12 punti, a respirare, ma pur sempre in piena zona playout. Il Guastalla con 19 punti oggi starà a guardare gli sviluppi della classifica per capire se e quanto si allontaneranno i playoff. Ieri per il Reggiolo hanno deciso Gaioni al 31’ e Signoriello al minuto 83. In mezzo il momentaneo pari di Salerno (40’).

Nel girone B di Seconda, l’Fc 70 (9) si prende un punto (1-1) sul campo della Viarolese Sissa (22). Un ottimo pareggio per i reggiani, contro un avversario che ha 13 punti in più. Per i locali Ghidoni al 46’ ha ripreso Campanini, che al 41’ aveva illuso i ragazzi di Sant’Ilario. Infine, nel girone E, doppio Tagliani (su rigore al 19’, e su azione al 59’) ha trascinato la Boiardo Maer contro l’Audax Casinalbo. Un 2-1 (per gli ospiti sigillo all’11’ di Patrizi, poi la rimonta gialloverde) che fa salire la Boiardo a quota 20, con vista sui playoff. L’Audax ha 6 punti: sono stati rispettati i pronostici.

g.m.