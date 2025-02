Gli anticipi di serie c. Giana-Lumezzane derby da playoff. L’Alcione sfida il fanalino Clodiense

Derby lombardo da playoff, oggi alle 20.30 a Gorgonzola, tra Giana e Lumezzane. I biancazzurri (noni, +2 sull’undicesimo posto) sono reduci dal brusco stop contro la capolista Padova (0-3) che ha messo fine alla striscia di cinque vittorie consecutive. "Un risultato eccessivo, abbiamo comunque fatto la nostra partita e creato anche occasioni. Un ko che non scalfisce la nostra identità e da quest’ultima ripartiamo", le parole di Chiappella, che sarà ancora senza Ledonne. Ben altri problemi di formazione per Franzini (dodicesimo, -1 dalla zona spareggi per la Serie C), orfano di Pisano, Malotti e Taugordeau tra gli altri.

I bresciani sono stati sconfitti domenica dal Vicenza e non vincono da quattro partite: "La squadra è sul pezzo, serve un risultato che ci sblocchi e ridia slancio. Le assenze sono una costante di quest’anno, ma possiamo e dobbiamo essere superiori anche a questo", le parole del tecnico. In campo, sempre questa sera e sempre alle 20.30, anche l’Alcione (decimo) in casa con la Clodiense: gli orange hanno raccolto appena due punti nelle ultime sei gare e con l’ultima in classifica non possono più sbagliare.

Luca Mignani