Gli anticipi e la giornata. Colpo Scandicci. Ride la Rondinella. Oggi tutto il resto

Due vittorie in trasferta negli anticipi che ieri hanno aperto la 12ma giornata di ritorno. Lo Scandicci ha battuto 0-2 il Firenze Ovest, grazie al rigore trasformato da Del Pela (17 i centri stagionali dell’attaccante, sempre più capocannoniere del girone) e alla rete di Vezzi. Con questo risultato il Signa è scivolato momentaneamente al terzo posto. La Rondinella Marzocco ha sconfitto la Lastrigiana 1-2 (in gol Rosi e Travaglini, poi il padrone di casa Palaj): una ghiotta occasione per l’Asta. Le altre partite del turno andranno in scena oggi. Oltre a Siena-Signa sono in programma Terranuova Traiana-Asta, Fortis Juventus-Colligiana, Nuova Foiano-Baldaccio Bruni, Sinalunghese-Pontassieve e Mazzola-Audax Rufina. A osservare il turno di riposo sarà la Castiglionese.

La classifica aggiornata dopo gli anticipi: Siena* 64; Scandicci 52; Signa* 51; Terranuova Traiana* 49; Mazzola 41; Nuova Foiano 37; Castiglionese 36; Colligiana* e Baldaccio Bruni* 34; Sinalunghese* e Rondinella Marzocco 33; Fortis Juventus* 31; Lastrigiana* e Asta 29; Firenze Ovest* 23; Audax Rufina* 22; Pontassieve 13 (*hanno già osservato il turno di riposo).