GLi anticipi. Il Faenza resiste solo un tempo. Sparta ko a Forlì

Nell’anticipo di ieri, resiste un tempo il Faenza in casa della capolista del girone B di Eccellenza, ma in due minuti (10’ e 12’ st) il Tropical Coriano segna due volte prima con Francesco Scarponi, poi con Alessandro Pasquini per il 2-0 finale. Così Faenza resta a 21 punti in piena zona playout mentre i riminesi confermano il loro primato e ora hanno 50 punti, 5 più del Mezzolara, impegnato oggi. Due gli anticipi nel girone D di Promozione. Sconfitta a sorpresa per lo Sparta Castel Bolognese che cade 4-2 a Forlì contro l’Edelweiss, prima di ieri penultima. Da incubo il primo tempo dei ravennati che in 22’ si trovano sotto per 3-0: infatti segnano al 1’ Frabetti, al 5’ Podo e al 22’ Ferrani. A inizio ripresa (2’ st) poi il quarto gol ancora di Nicolò Podo. Lo Sparta prova a riaprire la gara e segna due volte con Strazzari (22’ st e 36’ st) ma non c’è più nulla da fare. Termina 0-0 l’altra gara Fratta Terme-Young Santarcangelo.

u.b.