Gli anticipi. Il Grosseto cade in quel di Trestina. Figline vincente

Risultati decisamente inattesi, quelli degli anticipi della 26ma giornata. Il Grosseto è caduto sul campo del Trestina: i padroni di casa hanno rimontato il vantaggio maremmano a firma Sabelli con la doppietta di Mencagli. La Robur, questo pomeriggio, ha quindi la ghiotta occasione, questo pomeriggio di superare la squadra di Consonni in classifica e salire al quarto posto. Il Figline ha battuto 1-0 il Montevarchi: match winner Rosini. La Flaminia Civita Castellana ha perso in casa lo scontro diretto con la Fezzanese: il ligure Lunghi ha aperto le danze, Ricozzi ha pareggiato, Cantatore ha chiuso la pratica. In contemporanea a Sangiovannese-Siena si giocheranno oggi le gare Fulgens Foligno-San Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano-Ostiamare, Livorno-Orvietana, Poggibonsi-Seravezza Pozzi, Terranuova Traiana-Ghiviborgo. La classifica aggiornata: Livorno 60; Fulgens Foligno e Seravezza Pozzi 45; Grosseto 42; Siena 40; Ghiviborgo 38; Orvietana 36; Follonica Gavorrano e Poggibonsi 33; Ostiamare e Figline 32; Sangiovannese, San Donato Tavarnelle e Montevarchi 31; Terranuova Traiana 25; Flaminia Civita Castellana e Trestina 23; Fezzanese 21.