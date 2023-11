Gli avversari. Domenica al Berni è in arrivo la Baldaccio Bruni

La prossima tappa, nella corsa della Robur, sarà tra appena 48 ore: domenica al Berni di Badesse arriverà la Baldaccio Bruni, reduce dal successo casalingo con la Nuova Foiano. Bianchi e compagni, allora, hanno già ripreso gli allenamenti sul campo di Uopini. Buone notizie per mister Magrini: dopo il lungo stop Filippo Boccardi dovrebbe tornare a disposizione, out ancora Ravanelli. Con la vittoria sul Signa i bianconeri si sono portati a +6 dalla Castiglionese e a +7 dallo Scandicci passato in terza posizione anche grazie all’andamento zoppicante della Nuova Foiano. Chi invece non riesce a ingranare la marcia è il Pontassieve ancora ultimo, con soli 3 punti. Dopo l’ultimo ko, con la Sinalunghese, il club e il tecnico Marco Brachi hanno interrotto consensualmente il rapporto. In panchina è approdato Marco Marchionni, già tecnico della formazione Juniores Regionali Elite.