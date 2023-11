Gli avversari. I fiorentini con 15 punti sono dodicesimi

L’Audax Rufina, prossima avversaria dei bianconeri, copre oggi, con il turno di riposo ancora da osservare, la dodicesima posizione in classifica. I punti sono 15 – gli stessi di Baldaccio Bruni e Colligiana – frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Dieci le reti realizzate, 12 quelle subite. Prima curiosità: Rufina è il paese natale dell’ex centrocampista bianconero Cristiano Bani, alla Robur nelle stagioni 20202021 e 20212022 e oggi al Mantova. Nell’Audax Rifina ha mosso i primi passi anche il fratello Mattia (poi passato alla Fortis Juventus e al Pontassieve), oggi in Serie A nel Genoa di Gilardino. Seconda curiosità: l’Audax Rufina, in questo campionato, non ha mai perso con le squadre senesi: ha vinto con Sinalunghese e Mazzola e ha pareggiato con l’Asta.