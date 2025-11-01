Gli avversari Il tecnico Alvini ha saputo ricreare entusiasmo in un ambiente che lo scorso anno aveva incontrato difficoltà. "La squadra è consapevole dei propri miglioramenti»

Fa un po’ specie vedere il Frosinone lassù, al quarto posto in classifica a soli tre punti dalla vetta, ma la compagine gialloazzurra non può considerarsi un’infiltrata nei quarti alti perché i punti fatti se li sta meritando tutti in virtù di un gioco spumeggiante e ad alta intensità, frutto anche della gioventù e della freschezza dei suoi interpreti. La squadra del Campanile è ripartita alla grande martedì sera col 4 a 0 rifilato alla Virtus Entella dopo un piccolo periodo di flessione dove aveva racimolato un solo punto in tre partite. Va detto, però, che in quel mini ciclo aveva affrontato Venezia, Monza e Sampdoria.

Gran merito di questo avvio sparato in campionato è naturalmente di Massimiliano Alvini, tecnico di comprovata esperienza, che ha saputo ricreare amalgama ed entusiasmo in un ambiente che lo scorso anno aveva incontrato moltissime difficoltà nel riapprocciarsi alla serie cadetta dopo la retrocessione dalla Serie A. Sul campo i canarini sarebbero finiti ai playout ma la classifica poi è stata rivoluzionata per illeciti amministrativi del Brescia e la compagine ciociara si è potuta salvare senza bisogno di appendici. Quest’anno il Frosinone ha iniziato il torneo con tutt’altro piglio ed anche in città si sta risvegliando la passione. Alvini non ha parlato nelle ore precedenti il match con la Carrarese, fedele alla linea presa dalla società laziale che ha eliminato le conferenze stampa pre-partita, ma era stato chiaro nel post gara con l’Entella.

"La squadra ha sempre espresso una sua identità, sicuramente quando vinci partite c’è più soddisfazione. La squadra è in equilibrio, consapevole dei miglioramenti e del percorso che deve fare. Le due sconfitte sono state prese troppo negativamente, possiamo tutti quanti fare un percorso di crescita per aiutare la squadra, che è la più giovane del campionato e c’è bisogno di accompagnarla anche se perdi partite importanti com’è accaduto con il Monza. Bisogna sempre fare analisi costruttive, vogliamo fare un percorso con equilibrio".