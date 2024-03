Gli avversari. Il tecnico Chini:: "Dovevamo avere un altro approccio»

Analisi lucida, quella del tecnico della Colligiana, Giacomo Chini. "Non siamo partiti con il piglio giusto – le sue parole –. Sapevamo di affrontare una squadra forte, capolista con merito. Sicuramente dovevamo avere un altro approccio, ci è mancata cattiveria. I bianconeri hanno dimostrato la loro forza, l’uno-due ci ha tagliato le gambe. C’è solo da far loro i complimenti. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e guardarci dietro: dobbiamo essere realisti". "Siamo partiti con il 3-5-2 – ha proseguito –, sapendo che il Siena faceva tanta intensità in mezzo al campo lasciando un po’ le fasce scoperte. Ma ci è mancata qualità nel palleggio e nel primo tempo, anche per il vento, siamo andati in difficoltà. Dovevamo fare un’altra partita, dovevamo rimanere tranquilli e fare il nostro gioco, senza pensare che davanti c’era il Siena. Da dicembre in poi siamo rimasti corti a livello di rosa, con qualche infortunio di troppo. Dobbiamo solo ritrovarci per finire al meglio".