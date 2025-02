Gli avversari. Il tecnico Indiani:: "Con la Robur partita di cartello»

Da grande favorita ad assoluta dominatrice del girone E di serie D il passaggio è stato breve. Il Livorno viaggia a vele spiegate verso il ritorno nei professionisti dopo quattro anni di assenza e domenica al Picchi contro la Robur in un derby storico quanto sentito punta a bissare il successo dell’andata. "La partita con il Siena al di là della classifica è sempre una partita di cartello e poi c’è da festeggiare anche i 110 anni di questo club. Anche il presidente si era raccomandato e siamo contenti". Così Paolo Indiani dopo la vittoria importante a Ostia e in vista del derby di domenica contro il Siena.

Su classifica ed eventuale promozione anticipata il tecnico di Certaldo, avversario dei bianconeri in tante occasioni nel recente passato, non cambia atteggiamento. "Undici partite sono ancora tante, ci sono ancora 33 punti in palio. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo e fare più punti possibili. Vietato rallentare".