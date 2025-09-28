Gli avversari Il tecnico Pagliuca conosce bene la squadra di Calabro per averla affrontata quando allenava la Juve Stabia. "Sono una squadra rodata e giocano insieme da 3 anni»

Il derby come occasione di rimettersi in carreggiata. Lo vede così Guido Pagliuca (nella foto) intenzionato a riprendersi col suo Empoli dopo la disfatta di Pescara in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia di giovedì sera con il Genoa. "I ragazzi hanno manifestato il desiderio di uscirne – ha spiegato il tecnico toscano, tornato a parlare alla vigilia della sfida con i marmiferi – ed io sono convinto che sapremo dare una risposta. Con la Carrarese il carattere dovrà essere l’aspetto dominante. Non piace a nessuno questo momento, né a me né allo staff né alla squadra. Abbiamo fatto di tutto perché non si verificasse una cosa del genere ma nel calcio ci sono periodi in cui le cose girano bene e altri in cui non vanno. Ora serve determinazione perché i risultati portano stress e il nostro obiettivo deve essere quello di riconquistare i tifosi".

Pagliuca conosce bene la Carrarese per averla affrontata due volte lo scorso anno quando allenava la Juve Stabia. "La Carrarese è una squadra rodata che gioca insieme da quasi tre anni. Sarà una partita da interpretare con il morso, con la rabbia calcistica che ci ha accompagnato in allenamento in questi giorni. Non siamo al top ma non siamo nemmeno quelli di Pescara. Dobbiamo reagire da uomini. Siamo consapevoli che in questo momento conta più il risultato della prestazione. Bisogna uscirne nel miglior modo possibile e gli errori, che sono stati evidenti, devono aiutarci a migliorare. Il primo gol del Pescara è nato da una rimessa laterale, lo stesso errore commesso da Obaretin a Reggio Emilia. Sono errori di comunicazione che non devono più ripetersi. Per noi stessi per lo spogliatoio e per la nostra gente".

Dalla sfida col Genoa mister Pagliuca ha tratto alcune preziose indicazioni anche sui giovani. "A Genova Saporiti ha fatto una buona gara, bravo nella gestione e nell’impatto. Bene anche Belardinelli, che ha dimostrato personalità. L’approccio però è fondamentale: non dobbiamo permettere alla nostra mente, giovane e a volte troppo leggera, di perdere l’atteggiamento giusto. Quando caliamo perdiamo equilibrio e questo non può accadere".

Gianluca Bondielli