Gli avversari. Il tecnico Rizzolo:: "Abbiamo messo sotto una corazzata»

"Un buon pari, con qualche rammarico": il tecnico dell’Orvietana Antonio Rizzolo definisce così l’1-1 del Franchi. "Giocavamo in un campo importante, contro una squadra di blasone e i ragazzi, nel primo tempo, hanno giocato timorosi forse anche per questo – le sue parole –. Qualche occasione, come quella del palo, l’abbiamo creata, mentre il gol loro è arrivato su una diagonale sbagliata. Il secondo tempo, invece, lo abbiamo affrontato con lucidità, sfrontatezza e convinzione e con quella serenità che avevo chiesto: alla fine stavamo disputando una partita di calcio. Siamo riusciti a mettere sotto una corazzata". "Non dico che alla fine la volevamo vincere – aggiunge Rizzolo –, ma ci abbiamo sperato. Pur consapevoli di avere davanti una squadra di valore, con giocatori di categoria: la classifica parla chiaro, con qualche gol fatto in più sarebbe stata anche migliore, ma la difesa è solida. Se poi guardiamo al Livorno… i labronici fanno un campionato a parte".