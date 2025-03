Gli avversari Il tecnico Stroppa è consapevole delle difficoltà che la sua squadra incontrerà sotto le Apuane. "Sono tignosi e giocano un buon calcio»

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa (nella foto) si è soffermato ieri in conferenza stampa su quelle che potranno essere le insidie che la sua squadra troverà a Carrara. "Innanzitutto tecniche perché la Carrarese è una squadra tignosa che sa fare e sa lavorare. Ha giocatori che agonisticamente ti mettono in difficoltà perché fanno la lotta. Oltre a questo c’è di più perché giocano anche un buon calcio e sono molto verticali e molto fisici in avanti. L’altro aspetto da considerare è il campo. Bisognerà abituarsi a quelle che per così dire sono le insidie del campo in erba sintetica a cui noi non siamo abituati. E’ comunque un campo grande, sul quale ci si può giocare, e vedremo cosa accadrà domani".

Alla domanda se crede di trovarsi una Carrarese che aspetti per poi colpire in contropiede il tecnico dei grigiorossi ha risposto: "Può succedere di tutto. La Carrarese può aspettarci e ripartire o venirci ad aggredire. Noi siamo pronti perché lavoriamo sempre per sapere cosa fare in base alla decisione che prenderà il nostro avversario. Noi, comunque, siamo pericolosi in tutto. Sappiamo fare palleggio, sappiamo andare in verticale, sappiamo aggirare. Sotto questo aspetto la squadra è in salute, al di là del bottino di punti che nelle ultime cinque giornate ha portato a casa e che naturalmente non ci soddisfa. Sono assolutamente dispiaciuto per il discorso dei risultati perché credo che la squadra per come si esprime, per quello che produce e per quello che anche non concede non meriti la classifica che ha. E’ chiaro che dobbiamo fare qualcosa di più anche se ci sono dei numeri importanti ma quelli che mi interessano di più sono appunto quelli della classifica. La classifica dice che siamo quinti e questo rode molto. Bisogna dare di più".

Per quanto riguarda i giocatori sarà importante il rientro di Vazquez. "Sicuramente è un leader tecnico e da tempi importanti alla squadra. Si è sempre allenato nel modo giusto e sta bene".

Gianluca Bondielli