Gli avversari La compagine romagnola allenata da Mignani è su di giri dopo le due vittorie esterne consecutive. "Abbiamo preso coscienza dei nostri punti di forza»

E’ un Cesena su di giri, dopo le due vittorie esterne consecutive, quello che questa sera cercherà di sbloccarsi nel proprio stadio. Alla squadra del tecnico Michele Mignani manca ancora il primo acuto tra le mura amiche e trascinata dal pubblico di casa proverà con tutte le proprie forze a coglierlo contro la Carrarese. "Dobbiamo dare continuità a questo buon momento – ha dichiarato il centrocampista Tommaso Berti, autore a Bolzano dell’assist decisivo – e proseguire la striscia dei risultati positivi. I nostri tifosi aspettano ancora i primi tre punti nel nostro stadio e vogliamo regalarglieli. A livello personale sto vivendo dei momenti molto belli perché dopo aver esordito e segnato su rigore con la nazionale Under 21 sono tornato ed abbiamo ottenuto due grandi vittorie esterne contro Spezia e Sudtirol".

Proprio l’ultimo successo riportato a Bolzano ha fatto vedere un’altra faccia del Cesena, capace per la prima volta in campionato di reggere l’urto offensivo degli avversari e di chiudere la partita con la porta inviolata. "I ragazzi sono stati bravissimi – ha commentato l’allenatore Mignani (nella foto) –. Hanno messo la testa dove gli avversari calciavano a costo di tornare a casa con qualche cerotto e questo significa che c’è la volontà di andare oltre tutto. Questa gara ci ha fatto capire che la nostra che generalmente è una squadra pulita a volte deve sapersi sporcare per portare a casa la partita. I ragazzi sono stati bravissimi in questa interpretazione. Questa vittoria ci fa crescere ed aumentare l’autostima. Abbiamo preso ancora più coscienza che siamo sulla strada giusta ma adesso c’è un’altra partita importante e con pochissimo tempo a disposizione per recuperare le energie".

Cesena e Carrarese si conoscono benissimo per essersi affrontate più volte negli ultimi anni in incontri sempre molto belli e combattuti. Le due squadre sono salite insieme dalla Serie C ed entrambe si sono calate benissimo nella nuova categoria tanto che quello odierno è diventato, numeri alla mano, uno scontro d’alta classifica.

Gianluca Bondielli