Gli avversari. La gara vista da D’Antoni, allenatore dei laziali: "Possanzini ha elementi che possono crearci difficoltà»

"La Maceratese è una squadra con un’identità ben precisa, con elementi di qualità e può dare fastidio a qualsiasi formazione, e poi nell’ambiente c’è un grande entusiasmo". David D’Antoni, allenatore dell’Ostiamare, parla del match di domani contro i biancorossi. "I marchigiani, come del resto qualsiasi formazione, – aggiunge – hanno giocatori che possono metterci in difficoltà chiunque. Ma l’Ostiamare deve guardare a se stessa, a dare continuità alla vittoria di Ancona, dove è stata una gara equilibrata". Ma domani cosa potrà fare pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra? "La partita – spiega D’Antoni – può essere decisa in qualsiasi momento, non c’è una sola chiave. Le partite devono essere giocate, interpretate, capire i momenti, lo stato d’animo e non dimentichiamo che siamo agli inizi, molte realtà sono nuove e hanno bisogno di tempo. In definitiva sarà importante la lettura della gara". Gli addetti ai lavori hanno indicato anche l’Ostiamare tra quelle realtà che puntano al successo finale e la vittoria ad Ancona ha fatto salire le quotazioni dei laziali, e magari oggi avranno una maggiore pressione da gestire. "Non c’è nessuna pressione, non siamo partiti come altre realtà con investimenti faraonici per vincere, noi stiamo portando avanti un progetto pluriennale ma vogliamo essere protagonisti". L’Ostiamare è una novità in questo girone. "È un girone storicamente complicato pieno di piazze blasonate, è un raggruppamento complicato ma anche stimolante: la continuità sarà l’arma vincente".