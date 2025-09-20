Gli avversari. L’ex Tommaso Biasci guiderà l’attacco biancoverde

Sarà il grande ex Tommaso Biasci domani a guidare l’attacco biancoverde contro la Carrarese viste le contemporanee assenze per infortunio di Tutino, Favilli e Patierno. La punta di San Giuliano Terme, arrivata dal Catanzaro, è uno dei tanti colpi ad effetto del roboante mercato dell’Avellino che davanti si è assicurato anche i servigi di Roberto Insigne dal Palermo. Insomma, nonostante le tante defezioni, gli irpini potranno contare ugualmente su un reparto avanzato di alto livello dove Biasci e Insigne, appunto, dovrebbero fare da suggeritori per il riferimento centrale Crespi. In panchina, poi, ci sarà un’altra vecchia conoscenza azzurra ovvero quel Beppe Panico sceso in Campania in prestito lo scorso gennaio e per il quale è scattato il riscatto obbligatorio dopo la promozione in serie B dei lupi.

L’Avellino tornerà domani allo stadio dei Marmi a distanza di quasi 13 anni. L’ultimo incrocio, datato 9 settembre 2012, si concluse con la vittoria di misura degli irpini grazie ad un penalty messo a segno proprio dall’allora attaccante Raffaele Biancolino che ritornerà, quindi, sul "luogo del delitto" con le mutate vesti di allenatore. L’Avellino, che in queste prime giornate di campionato risulta la squadra più seguita in serie B in trasferta, potrà contare anche a Carrara sul supporto di 620 tifosi che hanno mandato esaurito il settore ospiti in poche ore. La forza dell’avversario ed il grande seguito di sostenitori consigliano per domenica la massima attenzione.

Gian.Bond.