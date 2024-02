Gli avversari. Mister Chini tenta di recuperare gli infortunati

Giorni di lavoro per la Colligiana che domenica ospiterà la capolista Siena. Se all’andata la sfida con i bianconeri finì con un tris dei padroni di casa, a questa gara di ritorno la squadra di Chini vuole dare un finale differente. Verranno valutate in queste ore, dallo staff medico biancorosso, le condizioni dei giocatori infortunati, ovvero Matteo Cianciolo, Mugnai e il capitano Manganelli, costretti a saltare lo scoro fine settimana la trasferta sul campo della Nuova Foiano. Non è escluso che qualcuno di loro riesca a recuperare in tempo per il match. Bianchi e compagni, tra i vari ex della partita, ritroveranno anche Abdulmalek El Jallali, che ha fatto parte dell’organico a disposizione di mister Magrini durante il girone di andata, per poi passare alla Colligiana lo scorso dicembre. Il centrocampista è rimasto comunque legato ai suoi ex compagni e quando ha potuto si è recato allo stadio a seguire le loro partite. Al momento la Colligiana è settima, con 34 punti all’attivo (gli stessi di Nuova Foiano e Baldaccio Bruni), frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte, con 23 gol realizzati e 21 subiti.