Gli avversari: "Prestazione di alto livello"

Con Bachini quasi sicuramente out per un problema alla schiena e con Nottoli (ex Ghiviborgo dove era allenato da Bellazzini) e Omorogieva in forte dubbio il Tau Altopascio si prepara alla gara del Franchi con entusiasmo. "Dopo la Coppa contro il Ghiviborgo tocca al campionato – dice il tecnico del Tau Ivan Maraia – cominciamo subito con una partita decisamente stimolante a Siena. Giocheremo in uno stadio che ha visto la serie A, contro una squadra blasonata. Conto quindi molto sul fattore motivazionale e sono certo che sapremo fare una partita importante. Mi aspetto che la squadra possa sfruttare le motivazioni del contesto per fornire una prestazione di livello".

Qualche giocatore non è però al meglio. "La squadra sta bene e sta lavorando con costanza. Non sono abituato a menzionare le assenze, chi scenderà in campo può e saprà fare un’ottima partita. Al di là degli episodi e della sorte, che spesso condizionano le partite ed i risultati, noi dobbiamo lavorare su noi stessi. L’atteggiamento corretto e l’impegno massimo alla lunga pagano sempre", ha concluso.