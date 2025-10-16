Gli avversari. Sardi in difficoltà con appena 6 punti: attacco sterile e Pazienza sulla graticola

Quel 19 aprile dell’anno di grazia 1903, in un magazzino di vicolo Bertolinis nel centro storico di Sassari, si discuteva animatamente. All’interno un gruppo di notabili, armati di sogni e 47 lire, dava vita alla Sef Torres, laddove Sef è l’acronimo di Società per l’educazione fisica e Torres rimanda all’omonimo Giudicato, ovvero uno Stato medievale della Sardegna, la cui capitale definitiva e più autorevole fu Sassari. Denominazione, quella di Sef Torres, mantenuta fino ai primi anni 80, quando il sodalizio isolano assunse il nome di Torres Calcio. Ben 122 anni di storia, passione, orgoglio e resilienza. Tra salite impetuose e cadute rovinose, dalle quali rialzarsi con quella tenacia e quel senso di appartenenza che albergano nel dna del popolo sardo.

Questa la genesi del club che, domani, ospiterà il Forlì nella 10ª giornata di serie C. La Torres veste rossoblù, ha per simbolo una torre merlata e gioca allo stadio ‘Vanni Sanna’ (6.145 posti), intitolato a colui che dei torresini fu prima giocatore, poi allenatore e infine direttore sportivo. Oltre al centrocampista di Alghero, hanno vestito la maglia dei sardi campioni del calibro di Antonello Cuccureddu e Gianfranco Zola, ma anche il compianto Ezio Vendrame, tra i più grandi talenti inespressi del calcio italiano.

Sono tre, invece, i doppi ex della sfida Torres-Forlì: Enrico Buonocore, ex fantasista e oggi allenatore; Attilio Bardi (ne riportiamo in pagina); Abdoul Guiebre, terzino fluidificante burkinabè (ma cresciuto all’ombra di San Mercuriale) dell’Ascoli. E la tradizione? Sorride al Forlì. Sono 18 i precedenti, scanditi da 9 vittorie biancorosse a fronte delle 5 rossoblù (4 quindi i pareggi). Il primo confronto tra Torres e Forlì risale al 1959-60 – guardacaso proprio in serie C girone B – e fu il Galletto ad avere la meglio: 2-0, doppietta di Morelli. L’ultimo incrocio, invece, nei playout di Seconda Divisione 2013-14 e si concluse con un perentorio 3-0 (Melandri e doppio Djuric) che ribaltò l’1-0 dell’andata e sancì la salvezza dei biancorossi a scapito degli isolani.

L’attualità narra di un Forlì in salute (7° posto, sia pure in condominio, con 13 punti) e una Torres clamorosamente fragile, nervosa (già 4 espulsi) e in grande difficoltà: quartultima con appena 6 punti in 9 giornate, dopo stagioni sulla cresta dell’onda, timbra col contagocce (5 gol, di cui 2 in casa; peggio solo il Livorno) e non vince una partita dal 22 agosto (1-0 al Pontedera). Epperò i torresini sono segnalati in ripresa, siccome reduci dal pareggio 0-0 con rimpianti a Pesaro, e alla ricerca dell’allineamento perfetto dei pianeti (leggi vittoria) affinchè la società del presidente Udassi non perda la... Pazienza (nomen omen del tecnico sulla graticola).

Marco Lombardi