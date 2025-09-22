Gli avversari. Scandicci in campo con tanta voglia di riscattare il ko

Si presenterà all’appuntamento di mercoledì, reduce dal 2-0 rimediato sul campo del Prato (primo successo per i lanieri), lo Scandicci, prossimo avversario della Robur: una vittoria e due sconfitte (2 gol realizzati, 4 subiti), il bottino, in questo primissimo scorcio di stagione, dei blues, squadre neopromossa, rinnovata e giovane. Al Lungobisenzio, comunque, i ragazzi di Mirko Taccola hanno retto botta, cedendo soltanto nel finale.

"La partita è stata condizionata dagli episodi – ha affermato l’allenatore dei blues, al triplice fischio della trasferta –, è mancata un’espulsione. Arrighini stava andando verso la porta da solo, Drapelli, già ammonito, lo ha messo giù. La partita è stata equilibrata, poi, nel momento in cui ci è venuto il languorino, in cui abbiamo pensato di poterla vincere, abbiamo abbassato il livello dell’attenzione e del pericolo, cosa che nel primo tempo avevamo tenuto molto alto. Con due mischie dentro l’area, il Prato, squadra molto forte, sostenuta da una bella cornice di pubblico, è passato. Il risultato non mi soddisfa, ma la prestazione della mia squadra sì, i ragazzi hanno corso, creato, lottato, giocato. La sconfitta si avvicina all’immeritato".