Gli avversari. Tau, mister Maraia non farà sconti

Sarà una sfida inedita quella di domenica al Franchi contro il Tau Altopascio, team dell’omonimo comune in provincia di Lucca, che ha assunto questa denominazione dal 2013 dopo la fusione tra la polisportiva Badia Pozzeveri, operante nel settore giovanile, e l’Us Altopascio, iscritta all’epoca nel campionato di Promozione. Negli ultimi anni gli amaranto si sono stabilizzati in serie (tra il girone E e il girone D) con risultati più che discreti sotto la guida di Simone Venturi, passato in estate al Prato.

In panchina nel Tau ora c’è Ivan Maraia, che ha affrontato il Siena in molte occasioni, vincendo tra l’altro molto spesso al Franchi quando sedeva sulle panchine di Pontedera e Lucchese. Maraia, classe 1968, ex calciatore di Poggibonsi e San Gimignano, è stato vice per molti anni di Indiani a Pontedera per poi proseguire come ‘titolare’ della panchina granata. Con il Pontedera Maraia ha vinto a Siena tre volte (3-2 nel 17/18, 1-0 nel 19/20 e nel 21/22) e pareggiato 0-0 nel 18/19; con la Lucchese vinse 1-0 nel 22/23. Bellazzini è quindi avvertito.