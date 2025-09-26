Acquista il giornale
Gli avversari. Terranuova Traiana cerca una salvezza senza patemi

Due sconfitte e altrettante vittorie, l’ultima mercoledì nel turno infrasettimanale sul difficile campo del Follonica Gavorrano. I ruolino di marcia...

di GUIDO DE LEO
26 settembre 2025
Pallone

Due sconfitte e altrettante vittorie, l’ultima mercoledì nel turno infrasettimanale sul difficile campo del Follonica Gavorrano. I ruolino di marcia del Terranuova Traiana, avversario domenica della Robur, in queste prime quattro giornate è quindi piuttosto positivo, in linea con le aspettative di un club che dopo una salvezza sudata ma meritata come quella scorsa punta a fare il bis. "Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto – ha detto il tecnico dei valdarnesi Marco Becattini dopo il successo in Maremma - . Negli ultimi minuti siamo stati fortunati perché i nostri avversari hanno avuto molte occasioni ma, detto questo per onestà, devo dire che prima avevamo avuto la possibilità per raddoppiare. Dobbiamo ancora diventare una squadra: mercoledì avevamo otto undicesimi nuovi ma m è piaciuta la voglia di soffrire dei ragazzi, che alla fine erano stremati. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo e ma restiamo concentrati sul nostro obbiettivo, che resta quello di ripeterci dopo aver fatto lo scorso anno qualcosa di impensabile". Nel successo biancorosso per 1-0 a Gavorrano (rete nel primo tempo di Simonti) decisivo il portiere Pagnini, classe 1997, superlativo con almeno due parate decisive nel finale.

