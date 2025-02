Gli avversari/1. Mister Bonura:: "Troppe assenze nelle gare decisive»

Dopo il pareggio, per 2-2, sul campo dell’Ostiamare, il tecnico della Sangiovannese, Marco Bonura, ha fatto il punto della situazione. "Da tempo mi alleno con 14-15 giocatori – le sue parole a Forzasangio – e ora siamo in emergenza totale: Santeramo ha un problema al polpaccio, Della Spoletina nel riscaldamento di domenica ha sentito tirare a un adduttore e per precauzione non l’ho fatto giocare e deve sottoporsi a esame ecografico, Foresta non so se potrò averlo a disposizione, Pertica non è nelle migliori condizioni e come se non bastasse, aspettiamo di sapere cosa ha fatto Barberini al ginocchio; mi auguro non sia niente di grave ma se si evidenziasse qualcosa di serio sarà necessario prendere anche un portiere perché è alto il rischio di avere soltanto ragazzi del settore giovanile". "Non vi nascondo che sono preoccupato – ha aggiunto –, purtroppo ne sono capitate di tutti i colori nelle ultime settimane e il rischio di dover affrontare le prossime decisive partite in emergenza totale non mi fa stare tranquillo. Speriamo di poter recuperare almeno uno o due elementi in vista di domenica, viceversa sarebbe un problema enorme". Mister Bonura dovrà rinunciare anche all’attaccante Niccolò Rotondo, fermato dalla giustizia sportiva.