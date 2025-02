Gli avversari/2. La Sangiovannese dopo il punto a Ostia vuole vincere

Un campionato di relativa sofferenza ma giocando spesso buone gare come l’ultima a Ostia. La Sangiovannese, prossimo avversario della Robur, attende i bianconeri col morale rinfrancato dal buon punto di domenica in provincia di Roma e la voglia di tornare a vincere. La classifica del team del Valdarno dice 31 punti, al pari dei rivali della vicina Montevarchi e del San Donato Tavarnelle. Un bottino discreto per una società nettamente prima nel girone E nel progetto ‘Giovani D Valore’ che premia con risorse economiche a fine stagione, i club che hanno utilizzato maggiormente la linea verde, ma che al momento non è sufficiente per essere sicuri della salvezza.

In termini di gol il rendimento della squadra di Bonura è simile a quello di Magrini: ottima infatti la fase difensiva con appena 24 gol subiti, meno frizzante l’attacco con 22 reti realizzate (comunque uno in più di Giannetti e compagni). In casa la Sangiovannese non vince dal 19 gennaio (1-0 al Gavorrano) ma ha comunque fermato il Grosseto sullo 0-0. I biancoblù inoltre sono una delle pochissime squadre ad aver portato via punti da Livorno: lo scorso 8 dicembre finì a reti bianche al Picchi.