Gli azzurri affrontano l’ultima in classifica

SAN GIOVANNI

Forte dei progressi intravisti nell’ultima gara giocata contro il Ghiviborgo, la Sangiovannese è di scena oggi a Ponsacco al cospetto della Mobilieri in una classica gara da non dover fallire per nessuna ragione al mondo. Le due classifiche, infatti, parlano chiaro: i padroni di casa sono ultimi con 9 punti all’attivo, i ragazzi di Rigucci ne hanno 14 e questo basta per far capire l’importanza di una sfida che, pur arrivando soltanto alla seconda giornata di ritorno, suona più come una sorta di spareggio. La formazione rossoblù pisana, che non ha cambiato moltissimo rispetto agli azzurri nell’ultimo mercato di riparazione, ha però dimostrato di godere di buona salute nelle ultime due apparizioni a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024; ha, infatti ottenuto due pareggi in trasferta rimontando in entrambe le occasioni due reti prima nel derby contro il Cenaia e, proprio nell’ultima gara giocata, a Trestina. E’ vero che non ha mai vinto sul terreno amico e non riassapora il gusto del successo dall’8 ottobre – vittoria per 2-1 a Forte dei Marmi – ma questo non deve trarre in inganno Baldesi e compagni che, per cercare di alimentare ulteriori speranze di restare in categoria, non hanno altro risultato se non il successo pieno che manca dal 3 dicembre, giorno del successo interno con il Cenaia. Gli azzurri, sotto il profilo dell’indisponibili, non arrivano però bene a questo appuntamento se si pensa che non saranno sicuramente a disposizione gli infortunati Chelli, Di Rienzo e Benucci oltre ai malanni di stagione che hanno colpito, nelle scorse ore, sia il portiere Barberini che il difensore Gianassi che comunque potrebbero essere, seppur non perfette condizioni, nell’elenco dei convocati. Assente per squalifica anche il tecnico Atos Rigucci, che oggi sconterà la seconda delle tre giornate di stop. Si va verso la conferma del 3-5-2.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30)

MOBILIERI PONSACCO (3-4-1-2): Fontanelli; Milani, De Vito, Grea; Fasciana, Bardini, Borselli, Bologna; Innocenti; Nieri, Panattoni. All. Bozzi.

SANGIOVANNESE (3-5-2): Timperanza; Farini, Antezza, Masetti; Pertica, Nannini, Disegni, Baldesi, Gianassi; Canessa (Rotondo), Caprio. All. Dossini.

Arbitro: Morelli di Tivoli.

Massimo Bagiardi