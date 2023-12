Gli azzurri di Rigucci senza alternative col fanalino di coda Cenaia. La Sangio all’attacco ritrova l’ex Iacobelli

SAN GIOVANNI

Conta soltanto vincere. La Sangiovannese riceve oggi, alle 14,30, il Cenaia dell’ex Agostino Iacobelli e per gli azzurri di Atos Rigucci, che non centrano i tre punti in campionato dal 29 ottobre, è indispensabile ritornare al successo contro il fanalino di coda pisano che, fino ad ora, ha racimolato in 13 partite giocate la miseria di cinque punti frutto di una vittoria, alla seconda giornata contro il Real Forte Querceta, due pareggi e ben 10 sconfitte con 7 di queste consecutive che hanno portato a uno scossone tecnico nei giorni scorsi, con le dimissioni di Macelloni e l’arrivo proprio di Iacobelli. Per questa ragione, sommata a tante altre, Rosseti e compagni non hanno altro obiettivo se non quello di conquistare il successo ma una parte importantissima sarà recitata dalla tenuta mentale che, forse più di una classica giocata tecnica, potrà rivelarsi decisiva ai fini del risultato conclusivo. Un aspetto, questo, che nelle ultime gare ha lasciato molto a desiderare ma oggi dovrà essere tutt’altra storia, in un modo o nell’altro bisognerà avere la meglio su questa compagine che oltre ad essere ultima in graduatoria vanta anche la peggior difesa con ben 37 reti incassate, che costituiscono una media di quasi tre goal a partita.

Non ci saranno grandi novità rispetto all’11 che domenica ha perso a Figline, non c’è più Zhar tornato alla Narnese ma il suo posto potrebbe essere preso dal connazionale Oubakent col probabile ritorno al 4-3-3 dove il neo arrivato Bartolozzi sembra partire in vantaggio sul giovane prodotto del vivaio Senesi. Panchina, almeno inizialmente, per Benucci anch’esso giunto nelle ultime ore rafforzare la rosa azzurra.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30) SANGIOVANNESE (4-3-3): Barberini; Di Rienzo, Farini, Rosseti, Simonti; Nannini, Baldesi, Sacchini; Bartolozzi, Regolanti, Oubakent. All. Rigucci.

CENAIA (5-4-1): Simoncini; Rossi, Signorini, Pasquini, Sanyang, Malara; Borselli, Caciagli, Rustichelli, Papini; Macchia. All. Iacobelli.

Arbitro: Spera di Barletta.

Massimo Bagiardi