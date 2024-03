Gli azzurri di scena al Fedini: il successo in casa manca dal 3 dicembre. La Sangiovannese senza alternative con il Tau. Rigucci: "Serve la stessa prestazione di Orvieto»

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese riceve al Fedini il Tau Altopascio e l’obiettivo è quello di puntare all’intera posta in palio per spezzare un digiuno di vittorie interne che dura dal 3 dicembre, giorno dell’1-0 ai danni del Cenaia di Iacobelli. In questo lasso di tempo tanti sono stati, comunque, i risultati positivi ultimo dei quali quello della settimana scorsa ad Orvieto, in un classico scontro diretto che ha permesso a Baldesi e compagni, per la prima volta, dall’inizio della stagione, di uscire dalla zona play-out. Ma ormai è acqua passata, oggi sarà tutt’altra storia al cospetto di un avversario ferito dalla sconfitta interna di domenica contro il FollonicaGavorrano. Atos Rigucci conosce la forza del gruppo di Simone Venturi e mette tutti sull’attenti: "Se penso a un Tau ormai appagato? Ma non scherziamo proprio. Nel periodo in cui ero in attesa di una panchina l’ho visto più volte e secondo me è la squadra che gioca il miglior calcio del girone. Ha anche un organico all’altezza, dalla difesa all’attacco sono tutti ottimi calciatori. Dobbiamo affrontarli con la stessa testa delle ultime settimane, è indubbio che tecnicamente siano più forti di noi è proprio come ad Orvieto c’è sfoderare una prestazione fatta di sostanza". L’assenza di Baldesi è pesante ma non pensa di stravolgere l’assetto tattico delle ultime apparizioni: "Qualche idea ce l’ho per la testa, credo di poter riproporre lo stesso schieramento tattico delle ultime settimane".

Cordoglio, intanto, per la scomparsa del grande tifoso Giancarlo Gabbrielli. Sempre vicino ai colori della sua città, è prematuramente deceduto a 69 anni per un male fulminante.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Timperanza; Farini, Antezza, Masetti; Bartolozzi, Massai, Nannini (nella foto), Romanelli, Gianassi; Benucci; Rotondo. All. Rigucci

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Di Biagio; Alessio, Biagioni, Bernardini, Antoni; Manetti, Lombardo, Bruzzo; Capparella; Malva, Noccioli. All. Venturi

Arbitro: Costa di Catanzaro.

Massimo Bagiardi