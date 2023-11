Gli azzurri sul campo della Tau Altopascio: occhio all’attacco degli avversari. Sangiovannese, Bencivenni a caccia di conferme

SAN GIOVANNI

Serie D di nuovo in campo per il turno infrasettimanale della festività dei Santi, per la Sangiovannese c’è l’impegno di Altopascio al cospetto di una formazione che, aldilà della sconfitta di Gavorrano, staziona nelle zone altissime della classifica e che resta, a tutt’oggi, una delle sorprese più in positivo. La truppa di Bencivenni arriverà a questo impegno con il sorriso, i quattro punti rimediati negli ultimi due turni con il pari a Grosseto e la vittoria di domenica scorsa con l’Orvietana hanno ridato morale a un gruppo che non è partito affatto bene, nel suo percorso è poi caduto a Montevarchi in una domenica che non la si può certamente definire come tutte le altre ma ha avuto il merito di rialzare la testa, grazie anche ad alcuni cambi sull’assetto difensivo che hanno immediatamente prodotto risultati confortanti basti pensare che non è stata incassata nessuna rete nelle ultime due partite di campionato, contrariamente a accaduto fino alla sesta giornata dove di media ne erano state subite due per ogni gara giocata.

Tornare dalla lucchesia con qualcosa di buono non sarà affatto missione facile, la formazione di Simone Venturi ha uno dei migliori attacchi del campionato con tre giocatori del calibro di Capparella, Malva e Andolfi che nel 4-3-1-2 schierato dall’ex allenatore del Montevarchi hanno, fin qui, messo a segno 11 dei 14 goal complessivamente realizzati. Venendo alla probabile formazione è probabile che Bencivenni attui una sorta di rotazione facendo riposare qualche elemento che, rispetto ad altri, ha giocato di più in questa prima parte di stagione.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Di Biagio; Lombardo, Zini, Biagioni, Alessio; Manetti, Bernardini, Bruzzo, Capparella; Malva, Andolfi. All. Venturi

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Barberini; Di Rienzo, Farini, Rosseti, Simonti; Baldesi (nella foto), Massai, Disegni; Senesi; Zhar, Regolanti. All. Bencivenni.

Arbitro: Carrisi di Padova

Massimo Bagiardi