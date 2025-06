Gli calciatori della Vis Giovanetti e Clementoni in campo. Fulvio e Giorgio, attenti a quei due. Il calcio giovanile è "Accademia»

Attenti a quei due. Giorgio Clementoni e Fulvio Giovanetti, ex colonne della Vis degli anni ’80 e protagonisti di annate importanti, scendono di nuovo in campo per un progetto che si rivolge alle società e alle città. Nasce infatti grazie a loro l’Associazione sportiva dilettantistica "Accademia dello Sport": "Con la prossima stagione – spiegano i due ex biancorossi – avremo anche il settore giovanile con tutte le annate". Un progetto a cui si può già aderire (www.accademiadellosport.com, [email protected] 329 26 36 860). La prima occasione per conoscere da vicino questa nuova realtà sarà il "Football Summer Camp", in programma dal 16 al 20 giugno al Centro Sportivo di Santa Veneranda. "Un’intera settimana di allenamenti, attività tecniche e momenti educativi per sperimentare in anteprima l’alto livello formativo e organizzativo che caratterizzerà il nuovo settore giovanile dell’Accademia", aggiungono Clementini e Giovanetti che spiegano: "Punto di riferimento per la formazione scolastica, sportiva e personale di giovani talenti, Accademia dello Sport da anni propone percorsi educativi innovativi che integrano attività scolastiche e formazione manageriale con particolare attenzione allo sviluppo armonico di ogni studente-atleta. Con l’apertura del nuovo settore calcistico, l’Accademia compie un passo naturale nel suo percorso di crescita, dando vita a una vera e propria polisportiva in grado di offrire opportunità concrete di pratica sportiva organizzata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi di ogni età". Il Settore giovanile Calcio, che avrà come responsabili tecnici Fulvio Giovanetti e Giorgio Clementoni, si allenerà e giocherà le proprie gare casalinghe al Centro sportivo di Santa Veneranda, con campi e strutture dedicate ad accogliere le attività di tutte le categorie giovanili, dall’attività di base fino al settore agonistico (Giovanissimi e Allievi).

"Uno dei principali punti di forza di Accademia dello Sport – aggiungono i due responsabili – è rappresentato dalle partnership con numerose società professionistiche su tutto il territorio italiano; tra le collaborazioni attive, quelle con club di primo piano come Hellas Verona FC, Empoli FC, Cesena FC, FC Sudtirol, Vis Pesaro 1898, solo per citarne alcune. Queste sinergie si tradurranno in incontri formativi, esperienze sul campo e momenti di scouting, offrendo ai giovani calciatori la possibilità di crescere in un contesto stimolante e altamente professionalizzante. Crediamo nello sport come strumento educativo e di crescita, e per questo vogliamo offrire un ambiente sano, formativo e stimolante a tutti i giovani che vogliono vivere il calcio con passione, impegno e rispetto. Con la Polisportiva nasce una nuova casa per lo sport giovanile pesarese, basata su valori, competenza e visione"

d.e.