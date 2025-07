Gli Egizi battono i Romani. A Copparo un torneo insolito

Sono gli Egizi i campioni della seconda edizione di Play to the Whistle, un torneo capace di confermarsi in maniera autorevole dopo l’exploit di un anno fa. Allo stadio Preziosa di Copparo, gli Egizi l’hanno spuntata nella finalissima contro i Romani al termine di un weekend contraddistinto da colpi di scena e un tasso tecnico davvero apprezzabile. E Play to the Whistle ha conquistato anche il pubblico, che ha riempito l’impianto di Copparo per tre giorni. Con record di presenze in occasione della gara che ha messo in palio il titolo, tiratissima e appassionante. E non a caso terminata ai calci di rigore, con gli Egizi più precisi e freddi dal dischetto dopo il 2-2 maturato nei tempi regolamentari. Per la cronaca invece sul terzo gradino del podio sono saliti i Giapponesi, vittoriosi di misura (2-1 il punteggio) sui Greci. Ma perché Play to the Whistle piace così tanto? Innanzitutto per alcune peculiarità che lo differenziano dagli altri tornei di calcio a 7. A partire dall’idea di concentrare le partite in un solo fine settimana, funzionale alla volontà di trasmettere un concetto di evento vero e proprio in un luogo di raccoglimento per il calcio e per i suoi amanti. Molto particolare anche il discorso del ‘torneo a tema’, con la realizzazione di maglie ad hoc che hanno riscosso grande entusiasmo anche tra i giocatori. Inutile sottolineare la soddisfazione degli organizzatori per l’andamento di un torneo che si sta ritagliando un posto sempre più rilevante nel panorama delle competizioni estive di calcio a 7. L’appuntamento per atleti e appassionati è quindi fissato per l’edizione 2026, la terza di Play to the Whistle, il cui staff è già al lavoro per studiare una serie di novità per rendere il torneo ancora più speciale.