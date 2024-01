Gli Esordienti di mister Marconi si fanno onore al torneo di Empoli

Bellissima esperienza per i bambini della scuola calcio del Follonica Gavorrano che si sono confrontati nel torneo organizzato dall’Empoli con i club dell’Elite Centre. Al centro sportivo di Monteboro si è tenuto il primo AQItaly Elite Trophy con la presenza di tutti gli Elite Center e centri tecnici Empoli, che si sono incontrati in un girone all’italiana per due giorni di partite. Tutte le squadre si sono sfidate in una manifestazione molto equilibrata e arricchita dagli Under 13 dell’Empoli, che hanno giocato contro tutti i gruppi. Per il Follonica Gavorrano hanno partecipato gli Esordienti 2011 allenati da Patrizio Marconi, giocando con l’Empoli e con tante altre belle realtà. "Bellissimo torneo – dice il responsabile della Scuola Calcio Gaetano Barbera – e ottima esperienza".