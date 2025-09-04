Gli impegni del Grifone. A Orbetello un pareggio

Si è svolto ieri pomeriggio sul campo da gioco dello stadio "Ottorino Vezzosi" l’allenamento congiunto fra l’Orbetello ed il Grosseto. Alla fine il risultato è stato di parità (2-2) al termine di una gara assai piacevole a vedersi e nella quale le formazioni si sono affrontate a viso aperto con azioni rapide e veloci. A sorpresa i lagunari allenati da Federici, ex difensore biancorosso ai tempi della serie B, passano in vantaggio al primo minuto con Laghigna che sfrutta un’indecisione del portiere Tognetti. I biancorossi schierati da mister Indiani con una formazione inedita reagiscono alla ricerca del gol del pareggio che arriva alla mezzora grazie ad un colpo di testa di Regoli su cross di Benedetti. Nella ripresa diversi cambi. Il Grosseto passa in vantaggio al 9’ su autorete di Treccarichi. Al 28’ I biancocelesti pareggiano con Martinez direttamnte su calcio d’angolo. Finale di gara interessante con l’Orbetello che cresce e va vicino al terzo gol, ma Romagnoli dice no. E nei minuti conclusivi Ferronato manda il pallone sulla traversa.

Orbetello: Innocenti, Del Prete, Ciolli,Treccarichi, Fratini, Leonardi, Mannucci, Costanzo, Coli, Laghigna, Natic

Grosseto: Tognetti, Ampollini, Ciraudo, Corallini, Gerardini, Sacchini, Shenaj, Ferronato, Carlotti, Benedetti, Regoli. Nella ripresa sono entrati Fiorani, Sabelli, Marzierli, Italiano, Sartorelli, Romagnoli, della Latta e Bellini.