Gli impegni imminenti del club. Iscrizione da fare entro il 6 giugno

AREZZO

La prossima stagione è ancora lontanissima, ma la scadenza per l’iscrizione ai prossimi campionati non è così distante: la Lega Pro, infatti, l’ha anticipata al 6 giugno, tranne per le società che arriveranno alla finale playoff, che avranno tempo fino all’11 giugno. Entro venerdì 6 giugno, dunque, l’Arezzo, così come le altre società di terza serie, dovrà depositare la tassa d’iscrizione e i relativi incartamenti che certificano l’assolvimento di una serie di requisiti. Tra le cose più rilevanti, dovrà essere depositata la fideiussione, che è stata raddoppiata a 700mila euro (resta di 350mila euro se l’indice di liquidità rispetta la misura minima di 0,8) e si dovrà dimostrare di aver adempiuto al pagamento degli stipendi fino ad aprile a tesserati e dipendenti. Inoltre, dovranno essere rispettati i criteri infrastrutturali e organizzativi che riguardano l’indicazione dell’impianto sportivo impiegato e la sua idoneità e l’impegno a partecipare ai campionati Primavera, under 18, under 17, under 15 e femminile. La Covisoc ufficializzerà le società ammesse intorno alla metà del mese.