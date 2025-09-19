Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Gli impegni in ’rosa’. FolloGavo, via alla Coppa

Gli impegni in ’rosa’. FolloGavo, via alla Coppa

La formazione femminile nel girone con Isola d’Elba e Santa Maria a Monte

di ANDREA CAPITANI
19 settembre 2025
La formazione femminile di Calcio a 5 del Follonica Gavorrano che disputerà Coppa e. serie C

La formazione femminile di Calcio a 5 del Follonica Gavorrano che disputerà Coppa e. serie C

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Tra una settimana la formazione in rosa del Follonica Gavorrano inizia a fare sul serio con la Coppa Toscana. Prosegue la preparazione atletica per la formazione femminile di calcio a 5 del Follonica Gavorrano in vista della stagione di serie C. Intanto però sono state rese note dalla Federcalcio regionale Toscana le società che parteciperanno al campionato regionale femminile di calcio a cinque per la stagione 2025/2026. Tredici le squadre partecipanti, con il Follonica Gavorrano che rappresenterà nuovamente il futsal rosa maremmano. Unica formazione femminile di calcio a 5 della provincia di Grosseto.

Girone unico con gare di andata e ritorno. Le dodici avversarie della formazione maremmana sono Firenze, Santa Maria a Monte, Atletico Viareggio, Gf Rifone, Isola d’Elba Fitsal Club, Olimpiacolle, Pistoia Women, San Giovanni, San Giusto, Traverde, Worange Pistoiese e L’Alter Ego 2.0.

Tutte le squadre iscritte parteciperanno anche alla Coppa Toscana che avrà una prima fase con quattro gironi, uno da quattro squadre e tre triangolari. Le prime due di ogni gruppo si qualificheranno per i quarti di finale che si disputeranno in gara unica e le vincenti accederanno alla "Final four" con in palio il trofeo regionale. Il quintetto maremmano è stato inserito nel primo triangolare e affronterà in casa il 26 settembre l’Isola d’Elba e il 20 ottobre, in trasferta, il Santa Maria a Monte.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su