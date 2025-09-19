Gli impegni in ’rosa’. FolloGavo, via alla Coppa

Tra una settimana la formazione in rosa del Follonica Gavorrano inizia a fare sul serio con la Coppa Toscana. Prosegue la preparazione atletica per la formazione femminile di calcio a 5 del Follonica Gavorrano in vista della stagione di serie C. Intanto però sono state rese note dalla Federcalcio regionale Toscana le società che parteciperanno al campionato regionale femminile di calcio a cinque per la stagione 2025/2026. Tredici le squadre partecipanti, con il Follonica Gavorrano che rappresenterà nuovamente il futsal rosa maremmano. Unica formazione femminile di calcio a 5 della provincia di Grosseto.

Girone unico con gare di andata e ritorno. Le dodici avversarie della formazione maremmana sono Firenze, Santa Maria a Monte, Atletico Viareggio, Gf Rifone, Isola d’Elba Fitsal Club, Olimpiacolle, Pistoia Women, San Giovanni, San Giusto, Traverde, Worange Pistoiese e L’Alter Ego 2.0.

Tutte le squadre iscritte parteciperanno anche alla Coppa Toscana che avrà una prima fase con quattro gironi, uno da quattro squadre e tre triangolari. Le prime due di ogni gruppo si qualificheranno per i quarti di finale che si disputeranno in gara unica e le vincenti accederanno alla "Final four" con in palio il trofeo regionale. Il quintetto maremmano è stato inserito nel primo triangolare e affronterà in casa il 26 settembre l’Isola d’Elba e il 20 ottobre, in trasferta, il Santa Maria a Monte.