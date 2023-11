Gli spogliatoi. Fucili: "Partita sofferta e di cuore». Clementi: "Mi aspettavo di più»

Così fotografa la partita il mister della Forsempronese, Michele Fucili: "Sono molto soddisfatto della nostra prestazione oggi. È stata una partita di sofferenza e di cuore e non poteva essere altrimenti, anche perché ci siamo lasciati alle spalle una settimana piuttosto travagliata quanto a infortuni. Molti dei miei che oggi hanno giocato non era previsto che dovessero farlo e quindi li ringrazio doppiamente. È chiaro che contro una Vigor che fa del gioco la sua arma principale non potevamo non soffrire. Siamo stati davvero bravi a limitarli e a non concedere loro grandi situazioni. Nel primo tempo siamo stati bravi anche nel palleggio e propositivi quanto ad attitudine complessiva. C’è stata pure qualche situazione interessante, ma in un sostanziale equilibrio, Dopodiché è ovvio che il gol ha cambiato le cose. La Vigor ha giustamente esercitato pressione nel tentativo di pareggiare e noi siamo stati bravi a resistere con ordine fino alla fine".

Finora s’era raccolto poco pur giocando bene: oggi è arrivato un po’ tutto… "Ne avevamo bisogno: sia della prestazione che dei punti, giocare bene senza vincere può condurre allo scoramento, ma oggi ci siamo ritrovati sotto tutti i punti di vista". Così invece inquadra i novanta minuti Aldo Clementi, il coach della Vigor: "Oggi non abbiamo visto una bella Vigor. Decisamente mi aspettavo qualcosa di più. In ogni caso, quando si perde non posso che assumermi le mie responsabilità. Dopo che siamo passati in svantaggio, nel secondo tempo la partita praticamente l’abbiamo fatta noi, ma non abbiamo mai creato occasioni da gol vere, nitide, e direi che questa sia la cosa che più salta all’occhio della nostra prestazione. Bene il primo tempo. Quel gol che abbiamo fatto era bello e secondo me sarebbe entrato anche senza l’ultima deviazione. In ogni caso è stato annullato regolarmente e subito dopo è arrivato il gol del Fossombrone. Quello è stato il momento che ha fatto da spartiacque: fin lì eravamo stati bene in campo, dopodiché ho visto tanta volontà ma anche tanta confusione…".

a.bia.