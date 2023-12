Gli spogliatoi. Lauro: "Disattenzione che paghiamo cara. Ma è stata una delle migliori prestazioni»

È rammaricato, nella sala stampa dell’Avicor Stadium di Campobasso, l’allenatore della Sambenedettese, Maurizio Lauro, soddisfatto della prova "con una grande partita tra due squadre forti", meno del risultato "perché penalizzati da un episodio", spiega il tecnico. "Abbiamo avuto una disattenzione in occasione del gol-partita del Campobasso – ha sottolineato mister Lauro –. Sapevamo che i nostri avversari fossero bravi ad attaccare in verticalizzazione. In occasione del gol-partita siamo stati protagonisti in negativo di una disattenzione evitabile, pagata a caro prezzo. Abbiamo disputato una delle nostre migliori prestazioni, soprattutto in trasferta. Forse, avremmo dovuto fare meglio negli ultimi venticinque metri".

Poi, un commento sul percorso da affrontare e sulla classifica che si è accorciata. "Anche nel secondo tempo avevamo la partita in gestione – il commento di Lauro –. Dobbiamo crescere ancora un po’, a un certo punto, forse appagati, abbiamo smesso di girar palla, avremmo dovuto avere più pazienza, facendo correre di più il pallone. Ci siamo adeguati nella gestione della partita e alla nostra, forse, unica disattenzione, il Campobasso ha messo a segno il gol-partita".

"Nel primo tempo abbiamo fatto la partita e giocato bene, ma c’è mancata la finalizzazione e l’ultimo passaggio – ha concluso l’allenatore della Sambenedettese, rammaricato per non aver conquistato punti su un campo difficile –. Noi, comunque, stiamo facendo il nostro percorso e abbiamo disputato la partita che avremmo dovuto fare. C’è il rammarico, perché, al termine di una bella gara, se fossimo usciti dal campo con almeno un punto nessuno avrebbe potuto dire nulla. Una cornice di pubblico da categoria superiore e la sconfitta dispiace, soprattutto, per la nostra grandiosa tifoseria, arrivata in massa a Campobasso, in uno stadio, al pari del nostro, che merita palcoscenici più importanti".

Il tecnico di casa, Rosario Pergolizzi, parla della "Sambenedettese come una squadra, ma noi siamo stati perfetti e non siamo da meno" Poi, un commento sulla gara: "I ragazzi hanno letto bene il match. Si è vista una sfida d’altra categoria". E come non dargli torto, con mille tifosi ospiti, una curva di casa piena e 4.500 spettatori sugli spalti. Ma a fine stagione, tra le due dirette concorrenti, solo una avrà la meglio.