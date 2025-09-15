Gli spogliatoi. Magi: "Gli infortuni pesano, ma non dobbiamo essere delusi»

Il bicchiere è mezzo pieno per l’atteggiamento, la voglia, la caparbietà nell’affrontare l’emergenza legata agli infortuni. Ma quel gol a tempo scaduto è una ferita aperta. Nel complesso il tecnico Magi è soddisfatto del pareggio, la squadra ha giocato bene ed ha divertito, peccato per la beffa che alla fine determina il bilancio di giornata. "Non dobbiamo cadere nel tranello della delusione perché oggi (ieri, ndr) la situazione era difficile e gli aspetti positivi superano di gran lunga quelli negativi – spiega mister Magi –. Non ho nulla da recriminare, dispiace solo che tutti questi infortuni condizionano le mie scelte. Sapevo ad esempio che Tonelli aveva pochi minuti nelle gambe ed ho preferito farlo entrare alla fine quando i ritmi calano. Non è il solo episodio sfortunato, Urso a tempo scaduto ha accusato un fastidio al quadricipite. È un muscolo delicato e non ho voluto rischiare, di certo però è stato un cambio forzato… La mia idea era tenerlo in campo e aggiungere Magi Galluzzi, non lo avrei mai tolto – continua il tecnico –. Al di là dei contrattempi il pareggio può essere giusto nell’economia della gara, dispiace però non essere riusciti a regalare ai tifosi, stupendi anche oggi (ieri, ndr), la vittoria, sfilata via proprio all’ultimo secondo". Un pensiero speciale Magi lo rivolge ai più giovani che hanno superato la prova egregiamente: ovvero non sfigurare di fronte a quasi duemila persone. "I ragazzi hanno mostrato la loro anima, ci tengono a questa maglia e sono segnali importanti per un allenatore – aggiunge il mister della Vigor –. Ora non montiamoci la testa, ma non nascondo che sono davvero soddisfatto". Il Giulianova invece ha festeggiato il pari come una vittoria. È stata una bella giornata di sport, ma in campo è stata dura come sottolinea Gjonaj, subentrato nella ripresa tra le fila giuliesi. "Agguantare il pareggio così, vale a pieno titolo un successo – dice Eneo Gjonaj –. Uscire indenni da questo campo, per come si era messa la gara, non era affatto scontato, per noi è un ottimo risultato. Ai nostri tifosi dico grazie, ma faccio i complimenti anche ai tifosi della Vigor che si sono fatti sentire nel corso dei 90 minuti".

Nicolò Scocchera