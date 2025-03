Gli spogliatoi. Masi: "Buon primo tempo. Bravi loro nella ripresa». Il mister prende il punto

Un punto guadagnato o due punti persi. In casa mineraria il pari con l’Ostia Mare è stato preso alla fine positivamente, per come si stavano mettendo le cose. "Il primo tempo lo abbiamo fatto meglio – ha detto a fine gara mister Marco Masi -, affrontavamo una squadra importante. Costruita in maniera importante, con giocatori da categorie superiori. Palleggiano meglio di tutti. Sono pratici. Dispiace perché eravamo in vantaggio, c’erano la situazione per raddoppiare. Poi siamo andati in sofferenza, ma abbiamo lasciato il palleggio a loro, ci hanno fatto correre parecchio. A volte si vincono le partite soffrendo, ma noi non siamo riusciti a portarla fino in fondo. Merito anche all’Ostia Mare. ISe invece della traversa segnavamo, cambiava tutto. Dobbiamo stare con le antenne dritte, perché gli episodi ci condannano. Prendiamo questo punto che ci fa rimanere lì, c’è un’ammucchiata che ci deve far stare attenti". Apparso soddisfatto anche il vice presidente Claudio Trapanese. "Il pareggio è meritato. Due buone squadre, che si sono equivalse. All’andata ci fu l’espulsione di Brunetti all’inizio e fummo penalizzati. Loro sono una squadra rinforzata a stagione in corso, si è vista una bella partita. Nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni importanti, poi sono venuti fuori loro. Abbiamo sofferto molto alla fine".